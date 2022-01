Alles kan Land ..

Jullie hebben ook vast wel eens die reclame gezien van die man op een motor, hij heeft een sik als een geit of bok, een ring door zn neus en hij heeft een geit of bok als vriend. Ze lijken sprekend op elkaar, en ze gaan samen naar Alles kan Land. Nu gaat dat over een telefoon provider, maar ik zit te denken: als zo’n land nu eens echt zou bestaan? Een land wat : Alles kan Land heet. Ik zie het zo voor me. Een land waar je naar toe kan en waar echt alles kan wat je wilt.

Er komt natuurlijk eerst wel een soort voorselectie. Niet iedereen kan zomaar naar Alles kan Land. Dan zou het veel te vol raken natuurlijk en andere landen zouden leeg lopen, dat is niet de bedoeling. Zeg dat er maar honderd mensen naar toe mogen. Die mogen dan een week blijven, daarna mogen er weer honderd mensen heen. Natuurlijk moet er ook een soort bestuur zijn , met een voorzitter. Er moet wel een beetje op gelet worden wat iemand graag wil. En als er meerdere personen zijn die hetzelfde willen moet er geloot worden. En personen die komen om rijk te worden , worden meteen terug gestuurd. Dat kan niet in Alles kan land. Ook zijn drugs verboden, net als alle andere genotsmiddelen, en rangen en standen zijn er even niet. Maar verder kan echt alles wat je wil.

Ik ben alleen bang dat er trammelant van komt . Ik denk dan bijvoorbeeld aan iemand ie uit een heel heet land komt en die zo graag eens water op zijn hoofd wil voelen en al zijn jerrycans wil vullen om mee terug te nemen naar zijn familie die in dat hete land snakken naar water. En in Alles kan Kand kan dat natuurlijk, binnen de kortste keren komen er ladingen water naar beneden. Alles stroomt onder. Maar lang duurt de pret niet voor degene die zo graag water wou, want er is ondertussen een ander persoon die zo graag na al die regen en kou in zijn land eens de zon wil zien en die aan het strand wil liggen , en voor je het weet is al het water alweer verdwenen en word de persoon die zo graag water wou woest. Dit is Alles kan land.. dan moet het toch mogelijk zijn om van allebei te hebben, regen net zo goed als zon. Er klopt niks van, het is meer Alles kan niet land. En dan bijvoorbeeld iemand uit een oorlogsgebied die zo graag eens rust wil, dat kan in Alles kan Land natuurlijk. Eindelijk is het stil om hem heen. Maar ja, door de voorselectie is toch iemand geglipt die niet zulke goede bedoelingen heeft en voor zo’n persoon in de gaten loopt , heeft ie al met bommen gegooid en is het gedaan met de rust. De andere personen worden er ook bij betrokken en het draait bijna op een oorlog uit.

En zo kan je natuurlijk nog wel veel meer voorbeelden bedenken waarbij het misgaat in Alles kan Land. Voor personen die echt goede en leuke dingen willen zou het super zijn, maar zoals overal zitten er altijd rotte appels tussen de goeie. En wat de een leuk vind om te willen, vind een ander niks, dus er zal altijd tweestrijd zijn in Alles kan Land. Het word niet een echt vredig land ben ik bang. Het lijkt dan wel mooi om zo’n land ergens te hebben, maar het zal wel net als in elk land zo zijn: zolang iedereen het niet met elkaar eens is kan het nooit een vreedzaam land worden. Dus dan kan het toch beter maar Alles kan Niet Land heten, dan weet je tenminste waar je aan toe bent en moet je je aan de regels houden . Laat die man met z,n geit als vriend maar in de waan. Het is ook maar reclame he, geloven we toch niet ?